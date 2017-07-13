法国杂志刊载尼斯恐袭画面引争议

（联合早报网讯）在法国尼斯恐袭一周年之际，13日出版的时政类新闻周刊《巴黎竞赛画报》刊载一组袭击发生时的现场监控截图。此举引发了广泛争议，巴黎检方要求停止销售该期杂志。

中新社报道，最新一期《巴黎竞赛画报》在其尼斯恐袭一周年报道中刊载多张照片，包括卡车冲撞人群的数个瞬间、作案者穆罕默德·布莱勒踩点的自拍照及其倒毙在驾驶室内的画面等。这些图像大多清晰度不高，也没有受害者的近景特写。

当天，法国袭击和群体事故受害者联合会通过律师发表声明指，《巴黎竞赛画报》刊登的图片系从已被列为封存档案的尼斯市监控录像记录中截取的画面。

此间媒体引述司法部门的消息称，巴黎共和国检察官弗朗索瓦·莫兰13日以“有损当事人尊严”为由启动紧急程序，向法庭申请勒令《巴黎竞赛画报》从销售网点撤回该期杂志。检方同时以涉嫌“违反预审保密原则”为由展开调查。

尼斯恐袭遇难者家属团体也就此事作出回应说，这些未经同意发表的截图画面有损遇难者及其亲属的尊严，与言论自由无关。其目的只为“制造耸动效果”，在社会上造成“病态的偷窥氛围”。

面对外界批评，《巴黎竞赛画报》编辑部门在其网站上解释称，这篇报道旨在尼斯恐袭一周年之际纪念遇难者，提醒社会大众不要忘记这场悲剧。该杂志希望维护公民尤其是受害者的知情权。

2016年7月14日晚，法国南部旅游胜地尼斯举行国庆节烟花晚会。突尼斯裔尼斯居民穆罕默德·布莱勒驾驶一辆重型卡车冲撞碾压观看表演的人群并开枪射击，共造成86人身亡，300余人受伤。布莱勒本人最终被警方击毙。极端组织“伊斯兰国”宣称对此事件负责。（

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