日媒：伊核协议达成两周年 美态度令人担忧

（联合早报网讯）共同社分析指出，伊朗与欧美等六国达成核协议到14日满两周年，伊朗经济重建持续驻足不前，然而期待已久的外资进驻市场出现启动征兆，制裁解除逐渐显现成果。另一方面，加强对伊朗敌视态度的美国特朗普政府暗示重新考虑伊核协议，或将成为今后令人担忧的不稳定因素。

伊核协议于2015年7月在重视与国际社会协调的稳健派鲁哈尼政府下实现。伊朗同意限制核开发，去年1月被解除制裁。伊朗原油出口迅速恢复，包括日本在内的外国企业进驻伊朗市场的限制得以放宽，也使得商务谈判加快。

伊朗自去年12月以来签署了向欧美客机巨头大量采购客机的合约，欧洲各汽车厂商也与当地企业合资推动构筑生产线。今年3月，法国与中国的资源巨头签约，开发位于波斯湾全球最大的南帕尔斯天然气田。

8月即将迎来第二任期的鲁哈尼政府近期还将实施油田的国际招标，有意进一步推动相关势头。然而，伊朗青年失业率达29.2%等，国民生活没有经济好转的实际感受，也有人叫苦称家庭生计“比达成核协议前还艰难”。

此外，美国特朗普政府以伊朗实施中程弹道导弹发射试验为由采取单边追加制裁等，切实加强施压。美国也在重新考虑对伊政策，这或将成为今后左右核协议走向的岔路。

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