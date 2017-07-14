特朗普为长子会晤俄律师辩护

（联合早报网讯）美国总统特朗普为其长子小特朗普在2016年美国大选期间会晤俄罗斯律师一事辩护，称小特朗普是个很优秀的年轻人，他与俄律师的这种会晤很多政治人物都可能会有。

正在巴黎访问的特朗普13日与法国总统马克龙举行的记者会上，被美国记者问到有关小特朗普在大选期间为获取不利希拉莉信息而会晤俄律师维塞尔尼斯卡亚一事。

特朗普说：“我的儿子是一个优秀的年轻人，他和一名俄罗斯律师会面，此人并不是俄罗斯政府的律师。他说，那是一个很短的会议，很快便结束。”

他还说：“我认为从实践角度来说，大多数人都会参加这种被称为对手研究的会议。他说，政治并不是世上最美好的事业，这种事很普遍。”

特朗普强调，小特朗普和维塞尔尼斯卡亚讨论的收养议题与大选无关，那次会晤什么事都没发生。

他说，维塞尔尼斯卡亚的美国签证是奥巴马时期的司法部长林奇所批准，并指责媒体对“很多人都会做的事”小题大做。

但是，正在调查俄罗斯干涉美国大选事宜的美国议员们似乎不这么认为。

有多家媒体报道称，参议院司法委员会主席、共和党参议员格拉斯利13日说，他正在写信要求小特朗普到司法委员会就会晤俄律师一事作证。

该委员会副主席、民主党参议员范斯坦也表示，她希望小特朗普最快下周就能到参议院作证。

美国有线电视新闻网（CNN）引用匿名消息称，司法部负责涉俄调查的特别检察官米勒手下的调查人员计划将小特朗普与俄律师会晤一事及相关电邮往来作为涉俄调查的一部分。

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