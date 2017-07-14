马克龙和特朗普在气候问题上有分歧

（联合早报网讯）法国总统马克龙和美国总统特朗普13日在巴黎举行会谈。双方承认在气候问题上存在“分歧”，但避免将之视为两国关系的“障碍”。

13日，马克龙和特朗普在会谈后共同会见记者。马克龙在谈及气候变化《巴黎协定》时表示，在气候问题上，双方了解彼此之间存在的分歧。他尊重特朗普的决定，但他会坚持遵守《巴黎协定》的立场。

特朗普则表示，在《巴黎协定》的问题上可能会出现变化。

他说：“到时候我们就会知道了，但我们会在今后一段时间再讨论此事。出现变化固然很好，反之也没有关系。”

今年6月初，特朗普在美国宣布，由于气候变化《巴黎协定》损害美国经济，美国将退出该协定。当时，马克龙迅速作出反应，批评特朗普的决定是“错误”之举。

在与特朗普此次会谈后，马克龙表示：“此事是否会影响我们在其他议题上展开讨论？答案是在任何情况下都绝对不会。此事是否不可挽回？我希望继续与美国，与特朗普先生保持协商。”

双方还谈及叙利亚和伊拉克问题。马克龙说，除了共同打击恐怖主义组织之外，两国还希望寻求叙利亚危机的政治解决途径。他提出建立一个由联合国安理会五大常任理事国和区域内国家组成的“叙利亚问题联络组”。

特朗普对法国的反恐能力表示赞赏。他还对叙利亚南部最近达成的停火协议表示欢迎，并称这证明与俄罗斯进行的对话“行之有效”。

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