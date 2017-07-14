美前总统卡特做慈善累倒

（联合早报网讯）慈善组织“仁人家园”（Habitat for Humanity）说，美国前总统卡特（Jimmy Carter）13日在加拿大参与一项慈善建屋计划时出现脱水现象，因而送医接受治疗与观察，但他表示自己情况“还好”。

中央社引述加拿大媒体的报道说，92岁的卡特在曼尼托巴省温尼伯市的工地累倒。报道说，他似乎过于疲累而昏倒。

目击者表示，当时卡特身体有些摇晃，由他工作的地方倒向一张椅子，几位工人赶忙扶他坐下，他随后由救护车送医。

“仁人家园”发布声明说，卡特是因为在烈日下工作而出现脱水现象。

该组织在社交媒体发布的声明说：“卡特总统告诉我们，他还好，他目前被送到工地以外接受观察。他希望大家注意补充水份，继续帮忙兴建房屋。”

卡特中心发布的声明也说，卡特出现脱水现象，为了以防万一，他被送往圣博尼法斯医院。

民主党籍的卡特由1977至1981年担任总统，2002年因致力人道工作而获得诺贝尔和平奖。

“仁人家园”说，卡特与妻子罗莎琳自1984年即与该组织合作，前往世界各地推动慈善建屋。他还担任志工，参与“仁人家园”在加拿大各城镇兴建150户房屋的计划。

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