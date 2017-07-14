美政府或近期内证实伊朗履行核协议

（联合早报网讯）美国媒体报道，特朗普政府有望近期再次向国会证实，伊朗正履行其在伊朗核问题协议中作出的承诺。

《华盛顿邮报》13日援引多个匿名政府官员的话报道说，美国务卿蒂勒森和防长马蒂斯上周在白宫内部会议上支持政府再次向国会证实伊朗遵守伊朗核问题协议规定，并强调鉴于美国对伊全面政策评估仍在继续，任何对伊核问题立场的转变都应在评估结束后进行。

报道还指出，特朗普很可能同意再次做出这一证实。

但有报道说，外界不能就此推断出美政府的最终评估结果。美官员还透露，评估可能在今年10月前完成。

根据相关规定，美行政部门需要每隔90天向国会提交报告，评估伊朗是否履行伊核协议承诺。

蒂勒森曾在4月18日致信国会，证实伊朗正在履行其在伊朗核问题全面协议（简称“全面协议”）中的承诺。按照规定，特朗普政府必须在7月17日前再次向国会提交相关报告。

国际原子能机构此前发布报告称，伊朗已按全面协议的要求，履行了核领域相关承诺。

《华盛顿邮报》报道，全面协议其他签署方都已公开反对特朗普政府进行对伊政策评估，并表示不论美国在此问题上如何行事，自己都将继续履行全面协议，改善同伊朗的关系，增加贸易往来。

伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）经过多年艰苦谈判，于2015年7月达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗将限制核计划；作为交换，国际社会将解除对伊朗的长期制裁。

在美国总统竞选期间，特朗普曾多次抨击伊朗核问题协议，称其为“史上最糟糕的交易之一”，并表示要废除该协议或重新进行谈判。

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