安理会对摩苏尔解放表示欢迎

（联合早报网讯）联合国安理会13日发表声明，对伊拉克政府宣布摩苏尔解放表示欢迎，称这一胜利是全球打击极端组织伊斯兰国的一个重要里程碑，也是在伊拉克消灭伊斯兰国意义重大的一步。

声明说，安理会赞赏伊拉克领导人、安全部队和人民的成功努力。

对于在对抗伊斯兰国暴行过程中受到伤害的人和死难者家属，安理会对他们表示同情和慰问，并敦促为伊拉克及整个地区的受害者和幸存者伸张正义。

安理会重申，在伊拉克安全部队解放伊斯兰国控制的其他地区的过程中，各方必须遵守有关人权和人道主义的国际法，特别是有关保护平民的规定。

声明说，安理会赞赏伊拉克政府与联合国持续合作，以稳定伊拉克全国获得解放的地区。

安理会呼吁所有伊拉克人为这一重要任务继续努力，包括加倍努力注重民族和解，帮助数以百万计的流离失所者安全、自愿返回家园及融入社会，并对所有侵犯人权和违反人道主义国际法的罪行追究责任。

伊拉克总理阿巴迪7月10日正式宣布，伊拉克安全部队已从伊斯兰国手中全面解放摩苏尔。

摩苏尔是伊拉克第二大城市。2014年6月，摩苏尔被伊斯兰国占领，成为其在伊拉克的大本营。伊政府军于2016年10月启动收复摩苏尔的行动。

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