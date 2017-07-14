美412名从医人员涉嫌骗取药物被起诉

（联合早报网讯）美国检方13日宣布，对涉嫌参与医保药物诈骗的412名医疗从业者进行起诉，涉案金额约13亿美元。

美国司法部长塞申斯在一份声明中说，被起诉的412人中包括115名医生，还有护士及其他医疗执业人员。其中，120人涉嫌开取鸦片类药物和其他危险麻醉品，并进行传播。卫生与公众服务部已暂停295名涉案人员的相关执业资格。

塞申斯说，这是联邦医疗保险诈骗打击小组史上规模最大的一次行动。目前，很多医疗从业人员违背医德，将行医变成犯罪营生。司法部的工作没有结束，将继续和诈骗犯及药品贩做斗争。

据相关文件披露，涉案人员被指控向美国多个保险项目进行虚假申请索赔和诈骗。密歇根州一些涉案人员向病人开取多余的鸦片类药物，这些药物最终流入街头，涉案金额超过1.6亿美元。

休斯敦一处非法诊所以处方谋利，一名医生涉嫌通过1万多份处方开取了200万支违禁止疼药剂。

卫生与公众服务部长普赖斯说，医保诈骗不仅给纳税人造成了亿万美元损失，而且违背了真正依赖医保项目的民众的信任。

联邦调查局代局长麦凯布说，滥用鸦片类药物会摧毁人生，美国正处于这种危机之中。

据统计，2016年美国有近6万人死于使用药物过量，许多案例与滥用处方药直接相关。

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