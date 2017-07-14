法国庆阅兵式 特朗普夫妇作特邀嘉宾

（联合早报网讯） 法国总统马克龙14日在传统的国庆日阅兵式上表示，美国是法国的可靠盟友，两国绝不会因任何事情而疏离。此次阅兵也是美国总统特朗普两天访法行程中的重头戏。

据中新社报道，14日上午，特朗普夫妇作为特邀嘉宾，与马克龙夫妇登上设于巴黎协和广场的观礼台，一起观摩在香榭丽舍大道上举行的法国国庆阅兵仪式。为纪念第一次世界大战美国参战100周年，美国军人方队走在了受阅部队的最前列。

据报道，共有约3700名军人、211辆各类军车、241匹战马、63架军机和29架直升机参加此次阅兵，其中包括约200名美国军人、六架美国空军飞行表演队的F-16战机和美军两架F-22“猛禽”隐形战斗机。

阅兵礼结束后，马克龙发表简短讲话说，法国在其历史进程中找到了可靠的盟友和施以援手的朋友，美国就是其中之一。他称：“这也是没有任何事情可以疏离我们的原因。”

虽然法美关系近来因在气候问题上的分歧而出现不快，法国国内对马克龙邀请特朗普参加阅兵也有不同声音，但两国元首在两天的各场活动中都尽量展现友好关系，在阅兵式上也举止亲密，互动频繁。

有报道援引法国总统府消息人士的话说，美国军队参加法国国庆阅兵极具象征意义。据悉，特朗普是近30年来首位出席法国阅兵式的美国总统。1989年，老布什曾应密特朗之邀出席纪念法国大革命100周年的阅兵礼。

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