马国将小熊猫送回中国

（联合早报网讯）马来西亚政府周四因“费用高昂”而宣布将把向中国租借大熊猫“暖暖”送回，随即引发“中国熊猫是否太贵”的议论。不过马来西亚国家动物园周五表示，当局是因租约到期才送还大熊猫而并非网上盛传的“养不起”。

中国为配合马中建交40周年，在2014年5月21日将“兴兴”与“靓靓”等两只大熊猫送抵吉隆坡，租借期为10年。这对大熊猫过后交配而在2015年8月生下大熊猫崽“暖暖”。

马来西亚天然资源及环境部长旺朱乃迪周四表示，由于饲养和租借大熊猫等费用高昂，政府决定在两年租约期满后，把在马国诞生的熊猫崽“暖暖”送回中国。旺朱乃迪当天正在中国访问，并准备移交正式文件给中国政府，表明马国决定送回大熊猫的意愿。

他表示，租约规定大熊猫生下的幼崽必须在两年后交还中国，否则每年租金将增加60万美元（约82万新元）。他说，马方若要在“暖暖”出生两年后继续将它留下，就必须耗费巨资扩大目前的熊猫馆，还必须负责饲料费与员工工资等其他开销。

吉隆坡国家动物园大熊猫保育中心主任莫纳因周五告诉《星洲日报》，马方是根据租约将大熊猫送回中国，并非由于养不起才送走。

他说，根据租约，马方能要求延长“暖暖”的饲养期，但政府考虑很多因素后，最终决定不要延长其饲养期。

他表示：“成年大熊猫在熊猫宝宝两岁后，就会开始排斥熊猫宝宝，并可能与熊猫宝宝打架，所以必须分开饲养。”他说，中方也清楚这种情况，所以才在租约列明两年就必须归还熊猫宝宝。

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