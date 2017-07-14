亚太地区在气候变化危害中首当其冲

（联合早报网讯） 亚洲开发银行（亚行）和德国波茨坦气候影响研究所14日发布报告说，若各国对气候变化问题置之不理，到本世纪末亚洲大陆气温将上升6摄氏度，这将对亚太地区的人类生活带来严重危害。

亚行副行长苏桑多诺说：“全球气候危机可说是21世纪人类文明面临的最大挑战，亚洲和太平洋地区首当其冲。亚太地区有世界上三分之二的贫困人口，如果不尽快采取缓解气候变化和相关的适应调整措施，这些国家将面临陷入严重贫困的风险。”

报告指出，按目前状态预测，亚太一些国家和地区本世纪末将遭受极端高温天气，如塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦和中国西北部温度上升幅度可高达8摄氏度。

同时，到本世纪末亚太大部分地区遭受台风和热带气旋袭击频率将增加50%，巴基斯坦和阿富汗的降雨量将减少20%至50%。世界范围内有25个沿海城市的海平面会上升一米，其中19个位于亚太，包括菲律宾的七个城市。在亚太受洪灾影响最严重的国家印度尼西亚，到2100年每年将有590万人受此影响。

报告强调，各国应按照《巴黎协定》中的承诺，增加对脱碳技术的公私投入，执行适应气温变化的调整措施，在城市建设和交通中运用再生能源和技术创新，相关政策应融入国家宏观发展战略和微观项目规划中。

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