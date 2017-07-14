俄准备对美查封外交设施“以牙还牙”

（联合早报网讯） 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃14日说，俄罗斯已经准备好对美国查封俄驻美外交设施进行对等回应，并可能驱逐美驻俄外交官。

扎哈罗娃当天在记者会上说，美国没有归还先前“没收”的俄外交财产，没有撤销驱逐俄外交官的决定，并且拒绝向赴美常驻的俄外交官发放签证。她警告称，如果事件没有进展，俄将不得不进行对等回应，可能的措施包括驱逐美外交官。

扎哈罗娃说，俄罗斯期望美国副国务卿香农17日与俄外交部副部长里亚布科夫会晤时，就俄外交财产问题提出具体解决方案。当地媒体分析说，双方能否在会谈中达成共识，将直接影响俄是否采取对等措施驱逐美外交官及查封部分美在俄资产。

今年4月21日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫应美国提议，与美国务卿蒂勒森通电话。拉夫罗夫再次向蒂勒森强调，要求美方归还被前任总统奥巴马政府“非法没收”的俄在美外交财产。

去年12月底，美国政府以“干预美国大选”和“向在俄工作的美国外交官施压”为由，对包括俄情报总局和俄联邦安全局在内的五个俄实体机构，以及四名俄情报总局高层官员实施制裁，同时宣布驱逐35名俄外交官及其家属，并关闭位于纽约和马里兰州的两处俄罗斯政府持有的房产。

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