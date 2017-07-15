美众院通过国防授权法 评估美台军舰互停可行性

（联合早报网讯）美国联邦众议院14日通过2018财政年度国防授权法案（NDAA），要求国防部长评估美台军舰互停的可行性，以及国会认为对台军售的程序应正常化；众院通过之后，尚需全体参议院表决，再以两院一致通过的版本送交总统签署。

台湾联合报报道，全体众议院14日以344票同意对81票反对通过NDAA；根据13日的审议报告，共和党籍议员华克（Mark Walker）与约霍（Ted Yoho）分别提出的美台军舰互停及对台军售正常化修正案也通过。

修正条文写道，要求国防部长在2018年9月1日前提交报告给适当的国会委员会，评估美国海军军舰停靠台湾港口的可行性，以及美国在夏威夷、关岛或其它适当地点接受台湾军舰进港要求的可行性。

另一修正条文指出，国会认为台湾政府要求的任何防御军资与服务，应该获得国防部逐案审查，并与国务卿协商，符合标准流程以及让军售程序正常化。

国会要求国防部长在收到台湾提出将防御军资或服务转让给台湾的需求信函（Letter of Request）的120天内，应与国务卿协商，并提交报告给适当的国会委员会。

此外，根据众议院7月6日公布的NDAA，其中第1268节“国会对加强台湾防御的看法”提到，台湾应明显提高其国防预算，以维持足够的自卫能力、美国应寻求与台湾扩大训练与演习的机会等，并提及国会认为台湾关系法与“六项保证”为美台双边关系的重要基础。

参议院军事委员会于6月28日通过2018年NDAA，也提到应该允许美台军舰互停，该法案已交全体参议院，将在今年稍晚表决；之后参院与众院需通过协调一致的版本，才能将法案送交总统特朗普签署成为法令或否决。

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