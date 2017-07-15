马国搁置20亿美元购置战机计划

（联合早报网讯）马来西亚政府原本计划耗资20亿美元（约27.4亿新元）购置18架新型战机，以取代现有的俄罗斯米格29（MiG-29）战机。不过当局已经搁置这项军购计划，转而加强空中侦查能力以应付恐怖组织的威胁。

路透社引述消息人士说，马来西亚政府过去几年都在考虑要购买法国达索公司（Dassault Aviation）的阵风战机（Rafale），还是英国航空航天系统公司（BAE Systems）的台风战机（Eurofighter Typhoon），这是因为马国目前的米格战机有将近一半已经停飞。

消息人士表示，菲律宾极端组织在菲南马拉维与政府军顽抗，导致马来西亚政府改变主意而决定加强提升空中侦查能力，因为这对打击武装分子特别重要。“现在（菲南）的情况让马来西亚更注重海上巡逻机而不是多用途战机。”

消息表示，当局只是“暂时停止”购置战机的计划，未来仍有可能恢复。即使当局2020年重启军购程序，其优先采购项目仍将是侦察机而并非战机。

马来西亚目前拥有四架比奇空中国王B200T（Beechcraft B200T）侦察机，但其中一架去年12月坠毁后，当局已经下令停飞。国防部消息表示，当局准备采购四架更大且航程更远的侦察机，例如美国洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）的飞机。

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