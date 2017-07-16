中印边境紧张 经贸谈判陷入僵局

（联合早报网讯）由于中国、印度边境对峙仍未止息，双方经贸谈判连带陷入僵局，并且严重影响两国关系。印方消息人士指出，中印两国正互相禁止或推迟对方产品进口，印度民间甚至弥漫对中国产品的抵制情绪，引发在印中资企业的恐慌。

据中时电子报引述《印度教徒报》报道，日前在中印部队正于边界洞朗地区，展开军事对峙的同时，中印双方展开了一次贸易谈判。

印度贸易谈判官员表示，在该谈判中，“双方都不愿做出让步，因此没有取得任何进展”，中国迟迟不愿对印度的稻米、石榴、秋葵和牛肉等产品进口放行，而印度也坚持禁止从中国进口苹果、梨、牛奶和奶制品等产品。

事件起源于6月，中方控印度军队在洞朗地区阻碍中方人员施工，导致双方因领土权争议产生摩擦，升级至军事对峙，使紧张情绪在两国蔓延。

在这样的背景下，印度民间对中国产品的抵制情绪开始蔓延，据《印度时报》报道，执政党印度人民党的妇女组织，13日在马哈拉什特拉省的卡利扬街头集会，宣扬抵制中国产品的理念，并在现场焚烧中国产品。同时，民间也流传着一封内容为呼吁民众，集体抵制中国产品的简讯。

印度外交国务秘书苏杰生（S Jaishankar）日前也公开表示，印度的贸易赤字令人吃惊，并直言印度对中国贸易逆差扩大的原因，就是中国的市场准入障碍。据印度官方统计，对中国贸易逆差在2003至2004年时为11亿美元，但到2015至2016年，扩大至527亿美元。

但苏杰生也说，中印边界发生争端是常有的事，这将测试双方的“成熟度”。不过，来自印度民间的压力和紧张情绪，已引起当地中资企业恐慌，据报道，有一名在印度的中籍企业主管证实，公司为了当地中籍员工安全，正考虑是否让他们提前返乡休假。

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