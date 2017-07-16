安倍内阁支持率跌破30％

（联合早报网讯）着手改组内阁并未减慢日本安倍晋三内阁失去民心的速度。最新民意调查结果显示，安倍内阁支持率再次大幅跳水，跌破30%，进入有下台风险的“危险水域”。

据中新网报道，日本时事通讯社14日公布本月7日至10日所做民调结果，显示安倍内阁支持率比上月暴跌15.2个百分点，降为29.9%。在日本政坛，内阁支持率低于30%，被视为进入“危险水域”，如果进一步跌破20%，就陷入“下台水域”。

连日来，其他日本主要媒体民调已经显示安倍内阁支持率急落，跌破40%，创安倍2012年第二次就任首相以来最低，同时不支持率飙升，反超支持率。

面对支持率快速下滑的局面，安倍打算8月初改组内阁。不过，这一举动似乎并未挽回日本选民对安倍班子的信心。时事社民调结果显示，不支持率猛增14.7个百分点，达到48.6%。在《读卖新闻》10日公布的民调结果中，安倍内阁的不支持率达到52%，为2012年他就任首相以来最高。

“加计学园”事件、阁僚失言等成为挫伤日本民众对安倍内阁信心的主要因素。根据时事社民调结果，67.3%的人认为安倍对“加计学园”事件的回应不可信，八成人认为他没有尽到对国民做出解释的义务。

在不支持内阁的理由中，回答“首相不可信赖”的人比例最高，达到27.5%，比上月调查增加8.7个百分点；其次是对内阁不抱期待，第三位是内阁实施的政策失败。

支持内阁的理由中，最主要的是“没有其他人合适”，占14.1%，认为安倍“有领导力”和“可信赖”的仅为9.0%和6.8%。

在日本广播协会7日至9日所做调查中，不支持安倍内阁的最主要原因也是选民对他不信任，占比达44%，相比1月翻了一倍。

日本媒体报道，面对内阁支持率猛跌以及东京都议会选举自民党惨败结局，安倍打算8月初调整内阁，可能更换超过半数阁僚，以期重拾国民信任。

然而，日本大学政治学教授岩井奉信告诉路透社记者，更换下属的策略可能收效不大。“支持率以如此速度下落，已经陷入下降螺旋。安倍所能做的只有采取谦卑姿态，不停道歉。”另一些分析师认为，安倍仍有翻盘机会。“他的支持率可能回升，要看他怎么应对，”政治分析师森田实说。

就内阁支持率跌破30%，内阁官房长官菅义伟当天在记者会上表示，会“认真对待”民意，“努力解决国内外诸多问题”。



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