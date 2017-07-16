日警方公布遇害中国姐妹死因 中使馆发布领事提醒

（联合早报网讯）日本警方近日发现两具中国女性遗体，疑似是近期失联的两名中国公民。神奈川县警察总部本月15日发布消息称，尸检报告显示，姐妹二人都是因受到强烈压迫窒息而死。

中新网转述日本NHK电视台的报道称，据目前为止的调查情况，通过两姐妹住所附近的监控，发现7月6日凌晨，有遇害姐姐在工作场所认识的30多岁的男子出入过她们的住所。

从监控来看，该名男性从6日至7日多次出入姐妹俩住所。日本警方认为该男子可能与事件有关，并正沿着这个线索展开调查。

此外，警方根据该男子车辆安装的GPS行车记录发现，遇害姐妹失踪的7日当天，这名男子驾驶车辆从姐妹俩住所所在地横滨市中区的一个公寓出发移动至二人遗体发现地点秦野市内。

与此同时，目前确认遇害的姐妹二人是以留学生签证赴日的，姐姐已于今年3月毕业，目前在一家中国餐厅打工，妹妹目前仍是日本某大专院校的在校生。

据了解，本月5日、6日两天，因一直无法与遇害姐妹取得联系，他们的朋友于7月7日向警方报案。

对此，中国驻日本大使馆15日发布领事提醒：近年来，日本发生数起涉及在日中国公民的偷窃、暴力、杀人、抢劫等类型的刑事案件，致使在日中国公民蒙受人身、财物方面的损失。

大使馆提醒在日中国公民加强自我保护，尽量不要独自前往偏僻的地方，注意防范路上抢劫；勿搭乘陌生人车辆，也不要让陌生人搭车；交友须慎重，勿与背景不明的人来往；勿单独与陌生人约会，也不要向陌生人透漏个人信息。

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