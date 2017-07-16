三名台湾人一中国大陆人 长滩岛涉毒被拘捕

（联合早报网讯）菲律宾警方最近对三名台湾人及一名中国大陆人执行拘捕令，他们去年八月间也曾因分別涉及电信诈骗和毒品案在长滩岛被捕。

据台湾联合新闻网报道，长滩岛所在地卡利波镇（Kalibo）警方今天在一份报告中说，执法人员昨天下午四时针对30岁胡姓台籍男子、39岁孙姓台籍男子、29岁王姓台籍男子以及1名大陆人执行了拘捕令。

他们被控违反“2002年综合危险药物法”第11条，也就是非法持有危险药物。目前已被关押在卡利波镇监狱。依据条款，安非他命、鸦片、吗啡、海洛英等毒品只要持有10公克，即可判处无期徒刑，外加巨额罚款。

地方法院准许四嫌以20万披索（约15000新币）交保。他们去年8月22日曾在长滩岛警方的执法行动中被捕。

当时警方佯装买家逮捕一名企图贩卖安非他命的台湾人，前往他的住所搜索时，又意外发现电话机、笔电、疑似诈骗名册等物品，一并逮捕屋内16名台湾人及八名大陆人。

根据驻菲代表处的说法，17名台湾人均自称透过网路求职到长滩岛打工度假，但进一步调查发现，其中15人分別有杀人、毒品、公共危险、恐吓、抢夺、杀人未遂、伪造文书、妨碍公务等前科，还有人是通缉犯。

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