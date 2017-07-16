费尔兹奖得主 伊朗数学家米尔札哈尼逝世

（联合早报网讯）首位赢得费尔兹奖（Fields Medal）的女数学家米尔札哈尼（Maryam Mirzakhani）因乳癌于周六（15日）在美国一间医院病逝，终年40岁。她生前曾在访问中指出，其父母不强求子女取得成功和成就，为她提供追求学问的良好环境。

据香港01新闻网报道，米尔札哈尼好友兼美国太空总署太阳系探索任务前主任瑙代里（Firouz Naderi）写道：“一盏明灯熄灭了，伤透了我的心……她走得太早了。”他其后在网上写道：“一个天才？是的，但她也是一个女儿、母亲和妻子。”

米尔札哈尼2008年成为史丹福大学数学教授，2014年获颁费尔兹奖。主办单位肯定她对几何学及动力系统（dynamical system）领域、尤其是在于理解诸如球体等曲面的对称性方面的贡献。

米尔札哈尼的成长环境，比不少儿童差。她的童年经历了两伊战争，但无阻她求学与自学。她说自己能走到获奖的一步，很大程度上是由于父母提供了一个良好的环境。米尔札哈尼说：“我在一个有三个小孩的家庭长大，我的父母一向都很支持和鼓励（我们）。对他们来说，重要的是我们有一份有意义和有满足感的职业，但他们不太关心成功和成就。”

米尔札哈尼1977年生于伊朗德黑兰。米尔札哈尼儿时梦想是成为一个作家，直至高中时，她喜欢上解答数学问题，才令她一头栽进数学世界。她说：“最令我兴奋的娱乐是阅读小说，事实上，我会阅读所有我找得到的书。我从来没有想过我会追求（学习）数学，一直到我高中最后一年。”她优秀的阅读能力，对其日后从事研究相当有利。

有学生视数学如洪水猛兽，少女时期的米尔札哈尼虽然未达这程度，但也曾在数学课中经历挣扎。她曾在接受《卫报》访问时指出：“在我的中学生涯中，有几年的数学很差。我就是没有兴趣想它（数学）。”

米尔札哈尼表示：“我知道（人们对数学）没有热情，它看起来可以是毫无意义和冷冰冰的。不过数学的美丽只会向更有耐性的追随者展示。”她说：“我不认为每个人都应该成为数学家，但我相信许多学生不曾给数学一个真正的机会。”

史丹福大学校长拉维涅（Marc Tessier-Lavigne）形容米尔札哈尼是杰出理论家，她不断作出贡献，并启发成千上万的妇女追求数学和科学。伊朗总统鲁哈尼表示，米尔札哈尼去世令人感到极度悲哀。

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