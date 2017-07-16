马接收第二艘日本大型巡逻舰

（联合早报网讯）马来西亚海事执法机构周六接收第二艘日本政府赠送的大型巡逻舰“亚娄号”。日本政府为庆贺两国建交60年而将海上保安厅的两艘巡逻舰送给马国，其中“北根号”已在今年3月抵达马国。

日本政府送给马来西亚的是海上保安厅两艘退役巡逻舰襟裳号和隐岐号，日方也负责约2800万令吉（约895万新元）的整修费用。马来西亚将襟裳号改名为北根号，将隐岐号该名为亚娄号。这两艘巡逻舰的舰龄都是25年。

马来西亚海事执法机构总监英德拉祖基菲里周六表示，亚娄号是日本政府赠送给该机构的第二艘巡逻舰。他说，日方今年3月21日移交的北根号，已经部署在彭亨首府关丹的海事执法机构，负责巡逻彭亨及柔佛一带海域。

英德拉说，北根号4月17日投入巡逻至今已截查32艘船只，并扣留其中八艘越界捕鱼的越南渔船及一艘涉违反渔业局执照条例的本地渔船。他说，亚娄号将部署在沙巴亚庇，并负责巡逻这一带的海域。

北根号与亚娄号都是全长87公尺。它们入列后，立即成为海事执法机构最大型的船舰。它们的航速可达19节，也设有直升机降落甲板，每次出勤可搭载54名船员执勤21天。

中国近年在南中国海岛屿兴建各类设施，引起日本与美国的关注。日本于是积极提供飞机舰艇给本区域各国，以增强这些国家的海空巡逻能力。日本去年已将两艘大型巡逻舰送给菲律宾，并积极准备为马国免费提供P3C反潜巡逻机。

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