哈迪阿旺料展延提呈355修正案

（联合早报网讯）伊斯兰党执政的吉兰丹上周通过法案允许公开鞭刑后，各方都关注该党主席哈迪阿旺是否将在下周国会再次提呈1965年伊斯兰法庭（刑事权限）法令（俗称355法令）修正案。有消息指哈迪阿旺将由于健康问题而展延提呈其私人法案。

吉兰丹本月12日通过日前通过修正2002年伊斯兰刑事程序法并允许公开鞭刑后，只要国会通过哈迪阿旺提呈的1965年伊斯兰法庭（刑事权限）法令（俗称355法令）修正案，吉兰丹即可正式落实伊斯兰刑事法。换言之，若国会没有通过355法令修正案，吉兰丹就无法按计划公开鞭打遭伊斯兰法庭判罪的穆斯林。

因此国会本月24日复会时，哈迪阿旺是否提呈355法令就特别引人关注。据《星洲日报》掌握的消息，哈迪阿旺5月中旬进行心脏瓣膜置换手术后休息至今，未来还需再休息一段时间。

哈迪阿旺的长子莫哈末凯里尔告诉《星洲日报》，哈迪阿旺还需要多一两个月时间休养。“我认为他（哈迪阿旺）很可能无法出席这次国会会议。”莫哈末凯里尔也是新任伊斯兰党青年团团长。

根据规定，哈迪阿旺提呈的是私人法案，所以必须由他亲自提呈而不能由其他国会议员代劳。如果他无法出席下周开始的国会，提呈该法案的时间就势必展延。

免费试阅14天