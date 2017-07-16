朝韩关系缓化才可能有非政治交流

（联合早报网讯）朝鲜近日表示，只有在双方政治军事对抗状态缓和之后，朝鲜和韩国才可能进行体育文化交流及人道主义合作。

据新华社报道，朝鲜《劳动新闻》和《民主朝鲜》15及16日刊登文章，评论韩国总统文在寅近期在德国访问时提出的朝鲜半岛和平构想。

针对文在寅提及离散家属团聚和体育交流合作等提议，文章说，朝方并不否定北南间的体育文化交流和人道主义合作，并一贯认为这类工作无论何时都不应中断。

文章指出，从根本上改善北南关系是全民族的共同呼声，而第一步自然就是要解决消除政治军事对抗状态这一北南关系的根本问题。

文章认为，虽然这一和平构想包含尊重和履行《六一五共同宣言》和《十四共同宣言》等一些与其前任者不同的立场，但其言论本质上还是反映了要与外来势力勾结及扼杀同族的对抗意图，不仅无助于半岛和平与北南关系改善，反而会造成障碍。

文章说：“韩国执政者上台后北南紧张状态并未得到缓和，开展美韩联合军演，紧随美国对朝进行军事威胁挑衅，且不顾周边国家反对执意将萨德部署成为既成事实。韩国一面提议对话，一面却跟随美国对朝制裁压迫，在国际上营造孤立扼杀朝鲜的氛围，这和韩国前政府无异，又如何能打动朝方的心。”

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