韩11.3%工薪族从未休年假 人均休7.9天

（联合早报网讯）据韩国文化体育观光部和韩国旅游发展局16日发布的调查结果，韩国工薪族人均休7.9天的年假，仅占带薪年假总数（15.1天）的52.3%。

韩联社报道，如果休满这些年假，将拉动消费16.8万亿韩元（约204.45亿新元），相当于韩国2015年的旅游总收入，带动产值29.3万亿韩元，相当于生产46万辆现代索纳塔或1670万部三星Galaxy Note 4手机。

经济合作与发展组织（OECD）主要国家平均带薪年假为20.6天，实际休假比率超过70%。

在针对在职一年以上20-59周岁上班族及大中 小型企业人事主管的上述问卷调查及深度面访中，有33.5%的受访者回答休假不满5天，比重最高，11.3%回答从未休年假。尽管带薪年假随工龄增长而增多，但20-29岁和50-59岁受访者的休假天数均为7.7天。

未能休满年假的主要原因是职场氛围（44.8%，可多选）和工作超量、人力不足（43.1%），另有28.7%的人是为了领取不休年假的工资报酬。

49.9%的人回答不休年假降低生活满意度，38.5%回答降低工作效率，33.3回答积劳成疾。

文体部官员表示，积极休年假不仅提供自我充电机会，还有助于提振内需，政府将想方设法营造休满年假的社会氛围。

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