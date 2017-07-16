向马杜罗施压 委反对派办全民公投

（联合早报网讯）在延续了三个月的反政府示威抗议之后，委内瑞拉反对派今天组织全民公投，进一步对总统马杜罗施压。委内瑞拉当局称这项非官方的公投活动是非法的，反对派则视此为人民拒绝屈服于政府的象征性之举。

公投提出的三大问题是：是否支持政府所提出成立立法议会的提议、是否支持提前举行总统选举，以及是否拥护由军队来捍卫宪法。

对反对派来说，此次公投是迫使马杜罗下台的第一步，他们不排除下来组织全国范围的大规模罢工活动。

法新社评论说，近几周委内瑞拉政府阵营内部出现分歧，委内瑞拉总检察官、前总统查韦斯的支持者奥尔特加（Luisa Ortega）近日对马杜罗提出严厉批评，并威胁将对他提出上诉，不排除启动弹劾总统程序。

反对派今天组织的全民公投于当地时间上午7时开始，全国共设立2000多个投票点。民调显示，委内瑞拉1900万登记选民中有1000多万人有意参加投票。

根据民调结果显示，委内瑞拉超过70%的选民反对政府成立立法议会的提议，超过80%的民众批评马杜罗治理国家的方式。

委内瑞拉最近三个多月来的反政府示威活动，已造成至少95人死亡。据联合国难民署公布的统计数字，自今年1月来已有五万多名委内瑞拉人申请到国外避难，这一数字同去年对比增加了一倍。

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