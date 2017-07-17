英财长：应与欧盟达过渡性协议

（联合早报网讯） 英国财政部长哈蒙德16日表示，英国应与欧盟达成过渡性协议，让英国能够分阶段脱离欧盟，这样可以使企业有几年的缓冲期，避免出现“断崖式”脱欧的局面。

哈蒙德在接受英国广播公司（BBC）采访时表示，在数周前，让英国与欧盟设定一个“脱欧”的过渡期还是一个新概念，但目前很多人已接受这种观点。设定过渡期将使英国能够最大限度沿用现有安排，减少对企业经营活动的影响。

英国脱欧事务部长戴维斯将于下周一前往布鲁塞尔，与欧盟展开第二轮谈判。但英国政府内部关于选择“硬脱欧”还是“软脱欧”的问题仍在争论不休，在与欧盟的谈判中处于被动局面。

哈蒙德说，英国政府需要尽快明确“脱欧”的方向，以恢复企业和消费者信心，保持经济稳定。

英国中央银行行长卡尼赞成英国与欧盟达成过渡性协议。他表示，英国央行建议英国与欧盟之间设定脱欧过渡期，达成一个过渡协议是受欢迎的。如果双方不能达成过渡协议，英国央行将采取进一步措施，尽量减轻相应后果。

英国的“脱欧账单”已成脱欧谈判中最棘手的问题之一。有媒体猜测，欧盟开出的“天价分手费”将高达1000亿欧元。对此，哈蒙德表示，若能得到正确核实和量化，英国愿意履行义务，向欧盟支付相关费用，但不可能高达1000亿欧元，该数字是“可笑的”。

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