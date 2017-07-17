默克尔：若胜选仍反对难民上限

（联合早报网讯） 德国总理默克尔16日表示，若她在今年9月举行的大选中再度连任，她愿继续干满四年任期。

针对2015年难民危机爆发至今备受争议的“人数上限”议题，默克尔再度重申，她不会接受为难民人数设置上限的做法。

目前距离9月24日的德国大选仅剩10周时间，默克尔16日当天接受德国电视一台专访时作出上述表示。

根据德国电视一台委托权威机构infratest dimap完成的7月最新一期民调，在“谁更适合担任德国总理”这一问题上，德国选民对于领导基民盟（CDU）的默克尔与其主要竞争对手、社民党（SPD）主席舒尔茨分别给出了57%和28%的支持率。默克尔以压倒性优势领先。

在政党支持率方面，基民盟从今年4月以来不断与社民党拉开差距，目前以39%的数字领先后者的23%。

德国法律未规定总理连任届数限制。默克尔现已连续担任三届德国总理，执掌德国联邦政府长达12年。默克尔在16日的专访中表示，假如今年大选她再度胜选，她将继续执政至2021年。

当前，德国各主要政党的竞选活动已全面展开。默克尔、舒尔茨以及自民党、绿党和左翼党等在野党领导人接下来还将举行大量的助选活动。

免费试阅14天