韩向朝提议21日举行军事会谈

（联合早报网讯） 据韩联社报道，韩国政府17日向朝鲜提议举行韩朝军事会谈，商讨停止在军事分界线一带的敌对行为。

韩国国防部次官（副部长）徐柱锡当天表示，国防部向朝鲜提议本月21日在板门店朝方一侧“统一阁”举行韩朝军事会谈，商讨停止在军事分界线激化军事紧张的一切敌对行为。

徐柱锡说，希望朝方重启被切断的西海地区军事热线，并积极响应韩方提议。

他指出，韩国政府本月6日曾向朝方提议在韩朝签署《停战协定》64周年纪念日（7月27日）时在板门店举行会谈，以缓和当前紧张局势，此次提议正是其后续措施。

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