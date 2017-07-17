特朗普称支持率低于40%还不错

（联合早报网讯） 美国最新民调显示，美国总统特朗普的支持率低于40%，是历来美国总统在第一个任期内最低的，但特朗普却表示，“几乎达到40%，目前来说还不错”。

《华盛顿邮报》和美国广播公司（ABC News）进行的最新联合民调显示，特朗普的整体支持度从4月份的42%下降到目前的36%。与此同时，他的不满意度却上升了五个百分点，达到58%。其中48%表示，他们对特朗普的表现强烈不满。

特朗普通过推特发文说，这个民调和选举期间那些最不准确的民调一样。

《华盛顿邮报》指出，前总统克林顿和奥巴马的不满意度从未达到这一水平，但小布什在他的第二个任期达到了这一水平。

据报道，48%的美国人认为，在特朗普执政下，美国的国际地位下滑。27%的人认为，美国的地位得到了提升。

在特朗普与俄罗斯总统普京的谈判问题上，48%的美国人表示，他们完全不信任特朗普。

该民调是在《纽约时报》披露特朗普的长子和特朗普竞选阵营的官员会见了自称掌握民主党总统候选人希拉莉“黑料”的俄罗斯律师等人之后进行的。

60%以上的美国人认为，这一会面是不恰当的，25%的人认为恰当，但有几乎50%的共和党人认为会面是合适的。

据悉，特朗普在这一时期的民调与奥巴马和小布什的支持率相比大相径庭，后者的支持率都达到59%。

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