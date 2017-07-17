韩休育儿假男职工年内可能破万人

（联合早报网讯） 据韩联社报道，随着父母共同承担育儿责任的社会氛围日益浓厚，休育儿假的韩国男职工呈现快速增加的态势，预计今年有望突破1万人大关。

韩国雇佣劳动部18日发布的一份数据显示，今年上半年休育儿假的男职工达5010人，同比猛增52.1%。按照这一趋势发展，有望在年内突破1万人大关。同期，在休育儿假的职工中男性所占比重达11.3%，同比上升4个百分点。

雇佣部分析称，旨在促进男性休育儿假的“奶爸补贴制”为休育儿假男职工增加起到积极作用。

根据该制度，父母为抚养同一子女相继休育儿假时，先休假的一方（多为女方）在100万韩元（约1200新元）范围内最多可领取一年的标准工资，后休假的一方则可在150万韩元范围内最多领取三个月的标准工资。

数据显示，今年上半年利用该制度的男职工同比剧增80%。

为了鼓励更多职场爸爸利用该制度，政府计划从今年下半年起把先休假一方可领取的工资上限由目前的100万韩元提升至150万韩元。

根据韩国相关法律规定，韩国女职工产后可申请三个月的产假，并且生产的女职工或其配偶在规定的期限内可申请育儿休假（为期一年，可分期使用）。违反该规定的公司被处最多500万韩元的罚款。

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