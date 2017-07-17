（联合早报网讯）柔佛公主下月出嫁

柔佛公主阿米娜下个月将披上嫁衣，新郎是新加坡淡滨尼流浪足球会的行销经理丹尼斯莫哈末。这是柔佛王室成员三年来再次与平民结婚。阿米娜的哥哥、柔佛王储依斯迈2014年在11月迎娶的卡丽达也是平民。

柔佛宫廷理事会秘书阿都拉欣南利前天在新山皇家山上的旧州政府大厦召开记者会宣布这项喜讯时表示，这对新人8月14日上午将在新山武吉仕林王宫举行伊斯兰订婚仪式，婚宴则于当晚在柔佛大王宫举行。他说，订婚仪式及婚礼都不对外开放，也不邀请媒体采访。

31岁的阿米娜是柔佛苏丹依布拉欣及苏丹后查丽苏菲雅六名孩子中唯一的公主。阿米娜1986年4月8日在新山中央医院出世，她中学时就读于新加坡的澳大利亚国际学校，过后在新加坡拉萨尔艺术学院修读服装设计系。热爱足球运动的阿米娜一直积极参与柔佛JDT足球队的活动，并在去年出任球队主席。

28岁的丹尼斯莫哈末来自荷兰，他原名是丹尼斯维巴斯，也是一名足球爱好者。他之前曾担任柔佛JDT足球队的概念商店与咖啡厅经理。

丹尼斯为了与公主结婚，今年5月31日已经改信伊斯兰并获得教名“丹尼斯莫哈末”。柔佛苏丹依布拉欣今年初也批准他寄宿在柔佛前任州秘书依斯迈卡林家里，以学习伊斯兰课程及王室礼仪。

丹尼斯信奉伊斯兰后必须学习的伊斯兰的礼俗与教义包括祷告、斋戒、《可兰经》、道德与爪夷文。他也必须接受马来文及马来文化与王室礼节教育。丹尼斯过后都以优秀的成绩通过读写及实习等考核。

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