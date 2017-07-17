印度总统选举今天投票

（联合早报网讯）印度总统选举17日正式开始投票，由印度联邦议会议员和各邦议会成员组成的选举团将选新任印度总统，结果将于7月20日公布。

据印度选举委员会介绍，本次选举投票的时间为当地时间17日上午10时至下午5时，由4896名选举人组成的总统选举团将进行投票，其中包括联邦议会议员776人及各邦立法机关经选举产生的议员4120人。

本次印度总统选举共有95名登记候选人，其中93人因不符合条件被拒绝，最后仅有全国民主联盟提名的比哈尔州州长考文德和反对党提名的印度国会下院前女议长库马尔参加最后的总统竞选。

据印度媒体分析，考文德将有可能获得70%的选票，胜出可能性更大。因为在由联邦议会议员和各邦议会成员组成的选举团中，执政的印度人民党所领导的全国民主联盟占有大部分席位，所以考文德在此次选举中占有巨大优势。

值得注意的是，考文德和库马尔均来自“贱民”阶层。目前，印度大约有2亿多“贱民”。他们是印度最为贫穷的阶层，缺乏教育和其他发展机会。

1997年，纳拉亚南成功当选印度历史上第一位出身“贱民”阶层的总统。此次选举将诞生第二位出身“贱民”阶层的印度总统。

印度总统是印度的国家元首及第一公民，也是印度武装部队的最高统帅；总统由联邦议会及各邦立法机关经选举产生的议员选出，每届任期五年。

根据印度宪法，总理及内阁成员执掌政府职权，但总统在政治危机中扮演关键角色，例如当议会选举陷入僵局时，总统有权指定党派组建政府。

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