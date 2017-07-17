澳零售业巨头将逐步停止供应塑料袋

（联合早报网讯）澳大利亚两大零售业巨头伍尔沃思（Woolworths）和科尔斯（Coles）日前相继宣布，在未来12个月内，将在其位于新南威尔士州、昆士兰州、维多利亚州和西澳大利亚州的门店逐步停止为顾客提供一次性塑料袋。

这意味着从2018年7月起，顾客若在这两家超市消费需自备购物袋，或购买可循环使用的购物袋。

伍尔沃思集团首席执行官班度西说，作为零售业巨头，该集团需立即采取行动，为减少塑料污染出一份力。

该集团实行禁塑令后，全澳每年能减少32亿个塑料袋的使用，此举对保护环境具有重大意义。

科尔斯集团也表示，该集团数月来一直在为淘汰塑料袋努力，目前其在塔斯马尼亚州、南澳大利亚州等地的超市已不向顾客提供免费塑料袋。

据报道，澳洲每年使用70亿至80亿个塑料袋，其中约1.5亿个塑料袋会被扔掉，这对海洋生物造成巨大伤害。

研究人员此前曾在布里斯班发现一只海龟尸体，其胃里有40%为塑料袋，海龟的消化系统被塑料袋严重堵塞。此外，海鸟、鲸鱼等几乎所有海洋生物的体内都有残留的塑料。

目前，在澳洲八个行政区中，南澳大利亚州、塔斯马尼亚州、首都地区和北领地地区已实行禁塑令。

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