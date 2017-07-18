美联储对法巴黎银行开出逾3亿罚单

（联合早报网讯）美国联邦储备委员会周一（17日）发表公告称，由于法国巴黎银行在外汇交易市场存在“不安全且不可靠”的行为，美联储将对该银行处以2.46亿美元（3.37亿新元）的罚款。

中新社报道，美联储发现法国巴黎银行（BNP Paribas）对外汇交易员的监管和内部控制存在缺陷，这些交易员同时为法国巴黎银行自身账户及其客户操作美元和其他外国货币的买卖。该银行的部分交易员使用电子聊天室与竞争对手就交易仓位进行信息交流，而法国巴黎银行未能发现并解决这一问题。

除罚款外，美联储同时要求法国巴黎银行改进对高级管理层监督和对与公司外汇交易相关业务的控制。

据《金融时报》报道，法国巴黎银行至少有12名雇员卷入这起事件，他们分别在纽约、伦敦、东京等地工作，这些人目前均已离职。

法国巴黎银行今年5月已经因为同一问题向纽约州金融监管部门缴纳了3.5亿美元的罚款。这意味着该银行已经因为这一问题被罚近6亿美元。

彭博新闻报道，法国巴黎银行当天在一份声明中说，这些“不当行为”是对集团运营高标准的“明显破坏”，对此深感后悔。该声明称，法国巴黎银行目前已经采取扩展性措施，加强自身监管体系，同时在员工管理方面引入新的行为准则。

《华尔街日报》称，法国巴黎银行是近年来遭受美联储处罚的诸多跨国银行集团中的最新一家。英国巴克莱银行、花旗集团、摩根大通等公司因在外汇市场存在不当行为，近年来总共被罚款数十亿美元。

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