马反对党称捷运工程与一马有关

（联合早报网讯）马来西亚捷运一号线开通后，公正党班登国会议员拉菲兹说，他计划从下周爆料，揭露捷运工程如何与一马公司有关。

当今大马报道，拉菲兹昨晚（17日）在沙亚南的希盟“爱国反盗”群众演讲上说，他现在给首相纳吉夫妇“机会”尝试乘坐捷运。

他说：“先给他们机会，因为他们每个星期都哭到眼睛红肿，所以在这个星期，先给纳吉和罗斯玛乘搭捷运，能乘搭多少次就多少次……因为在下星期，我将谈捷运工程到底如何也与一马公司有关。这个星期，先让他们享受，因为下星期，他们将因为捷运和国家基建公司与一马公司扯上关系的问题而发高烧。”

拉菲兹也是公正党副主席。他说，他准备揭发此事，是要回应纳吉讥讽“加影行动”的言论。

“他（纳吉）说，这是真正的加影行动，有人问我要否回应。我说没关系，让他们先享受一个星期。”

在场的公正党副主席努鲁依莎在发言时则宣称，一旦希盟赢得第14届大选，将能打造更好的捷运工程，而这项工程不会有浪费的问题。

她说：“我要告诉纳吉，希盟与前正副首相在不必浪费公款的情况下，能打造更长，成本更低的捷运计划。”

衔接双溪毛糯与加影的捷运一号线昨日全面开通，纳吉在那之前一周，就借此计划讽刺公正党三年前所发起的“加影行动”。

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