恐怖威胁笼罩 美更新对菲旅游警示

（联合早报网讯）由于恐怖威胁笼罩，美国国务院在最新旅游警示中，提醒美国公民在菲律宾行动时要保持“高度谨慎”，若无必要勿前往菲国南部的棉兰老岛，特别是马拉维市。

中央社报道，这份于周一（17日）发布的旅游警示，主要是针对棉兰老岛的马拉维市，以及苏禄群岛与苏禄海一带。

马拉维市目前正陷入战火之中，菲政府军在当地围剿一批向伊斯兰国组织效忠的恐怖分子。自今年5月以来，双方阵亡人数合计已超过500人，另有逾40万居民流离失所。

苏禄群岛则是恐怖组织阿布沙耶夫活跃的地盘，绑架事件频传。

美国国务院称，基于“恐怖威胁、叛乱活动以及绑架事件”，即使是旅行至棉兰老岛的其他地区，甚至整个菲律宾，也应保持“高度谨慎”。

该通告提到，菲国分离分子与恐怖组织持续在棉兰老岛攻击及绑架平民、外国人、政治领袖以及政府保安部队，菲律宾总统杜特尔特已于5月23日宣布在棉兰老岛实施军法管制。

旅游警示还说，菲律宾各地传出恐怖威胁、绑架及爆炸事件，如马尼拉市即分别于4月及5月发生过导致两人死亡的爆炸事件。

此外，通告引述“可靠情报”说，恐怖分子打算于2017年在巴拉旺、宿务与保和岛等地从事绑架活动。

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