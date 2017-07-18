美共和党欲“缓两年”废除奥巴马医改

（联合早报网讯） 美国参议院多数党领袖麦康奈尔17日说，共和党废除并替换“奥巴马医改”方案的尝试已经失败，参议院接下来将投票暂缓两年废除“奥巴马医改”方案。

麦康奈尔发表声明说：“很遗憾，显然不能成功废除并立即替换失败的‘奥巴马医改’。”

他表示，参议院将投票暂缓两年废除“奥巴马医改”方案，从而使美国医保体系向一个“物美价廉且以病患为中心的医疗体系”平稳过渡。

美国总统特朗普对麦康奈尔的表态表示不满。他当天晚上通过社交媒体说：“共和党人应该现在就废除‘奥巴马医改’，并从零开始设计一个全新的医保计划。”

医改是美国政界最具争议的话题之一。“奥巴马医改”方案2010年生效，虽然扩大了医保覆盖面，但导致部分人保费增加。共和党称该方案已经失败，应予以替换。

由共和党控制的美国众议院5月通过一个医改法案草案，此后参议院在此医改法案基础上进行修改，先后推出两个医改法案草案，但都因受到多名共和党议员反对而未能推进。

废除并替换“奥巴马医改”方案是特朗普大选时以及许多共和党议员竞选时的主要承诺之一。分析人士认为，麦康奈尔的这一表态意味着承认共和党在特朗普上台后的一项重大立法行动遭遇失败。

免费试阅14天