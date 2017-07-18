马海事执法机构：我们养肥扣留犯

（联合早报网讯）马来西亚人权委员会指多个政府执法单位虐待扣留犯并导致他们死亡，海事执法机构随即驳斥这种说法，并指该机构的扣留所“好吃好住”而造成扣留犯去而复返。

人权委员会主席周二在彭亨首府北根举行的“人权委会与你有约”活动上表示，马来西亚各执法单位死亡率之高实在可耻，当局必须正视此事。他说，执法人员必须依法善待所有扣留犯。

他说：“（执法人员）除了不能动手殴打，扣留犯生病或受伤也必须获得治疗。”内政部长阿末扎希之前透露，马国在2010年至今年2月20日共发生1654起扣留所死亡案件。

人权委员会委员艾莎则说，即使是非法入境而被扣留的外国人，当局也必须善待他们，这包括提供食物、食水与干净的环境。

出席活动的马来西亚海事执法机构彭亨区主任邱鼎川随即表示，该机构逮捕及扣留非法入境的外国人后，都为他们提供充足的食物、食水并确保他们睡眠充足，以至于这些非法入境者被驱逐出境时的体重都增加了，一些人甚至再度非法入境。

邱鼎川说：：“非法入境者被扣留时好吃好住。（他们被驱逐出境）不久后，我又会在海事执法机构扣留所看见熟悉的面孔。他们又回来了！”

他表示：“我们用纳税人的钱养他们，但现有法律只判他们驱逐出境。邻国则对所有非法渔船船员都判鞭刑及罚款。”他认为，高谈非法入境者权益时，是否也该谈谈纳税人的权益？

邱鼎川的言论获得在场约400名出席者热烈掌声。一些出席者要求政府检讨现有法律，以便更严厉对待非法入境者。

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