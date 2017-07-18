马哈迪挑战纳吉出席群众大会

（联合早报网讯）马来西亚前首相马哈迪向首相纳吉“下战书”。马哈迪计划8月13日在吉隆坡一带举办讨论一个马来西亚发展有限公司（一马公司、IMDB）的群众大会，他挑战纳吉出席大会并向民众说明一切。

马哈迪周二在记者会表示：“这个大会将向民众说明一马公司丑闻。……这个活动适合揭露真相，纳吉应该出席并回应所有指控。”

近来频频抨击纳吉的马哈迪周一晚上突然“转移目标”，他指一旦反对派希望联盟胜选并上台执政，必定调查总检察长阿班迪。马哈迪指阿班迪协助纳吉隐瞒一马公司丑闻及阻止相关调查。

马哈迪周一晚上在沙亚南举行的“爱国反盗”群众大会上说：“如果你要知道总检察长（阿班迪）有没有犯错，请让希盟胜出。一旦我们胜出，我们会问：‘总检察长，你有没有犯错？，你有没有隐瞒犯罪证据？’到时他就知道了。”

马哈迪表示，反贪污委员会、国家银行（央行）与总审计署都发现纳吉“偷取”公款，阿班迪却利用官方机密法令掩饰这些调查发现。

阿班迪以手机简讯回复“当今大马”时表示：“我作为总检察长，是根据调查文件显示的事实为判断依据，并没有什么隐瞒。我不怕任何人，包括马哈迪。我不怕人，我只怕阿拉。”

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