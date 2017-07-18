地球收到奇特讯号 来自11光年外红矮星

（联合早报网讯）波多黎各科学家说，他们已经注意到来自距地球约11光年外一颗红矮星发出一种“非常奇特的讯号”。

中央社引述外电报道说，外界对红矮星“罗斯128”（Ross 128）上可能会发现外星生命的猜测甚嚣尘上，虽然天文学家竭尽所能想破除这样的谣言，网友还是热烈讨论这个谜团。

波多黎各大学阿雷西沃分校行星适居性实验室主任曼德斯在部落格贴文中表示：“如果你也是半信半疑，其实一再出现的外星人存在的假设，排在许多其他更好解释的后头。”

研究团队今年4、5月正在研究一系列小型、温度相对较低的红矮星，其中有些已知有行星环绕，此时首度出现不寻常的现象。

罗斯128已知没有行星环绕，但“我们从罗斯128取得的10分钟动态频谱里，发现了一种非常奇特的讯号”。

曼德斯写道，研究人员于格林威治标准时间5月13日0053观察到这些讯号，“由多频率准周期信号的非偏振脉动组成，且有非常强烈的散发式特征”。

“我们认为这些讯号并非来自本地射频干扰（RFI），因为它们对罗斯128来说是独一无二的，我们前后立刻观测其他星球，都没有发现类似的情形。”

曼德斯写道，有三种主要可能性能够解释这种特殊现象：可能是类似太阳耀斑（solar flare）的放射活动，也可能是罗斯128观测范围中的其他物体出现放射活动，也有可能是高轨道卫星爆炸。

由于讯号过于微弱，地球上其他无线电天文望远镜可能无法接收到，曼德斯表示阿雷西沃天文台科学家将携手地球外智能生物寻求计划（SETI）天文学家，透过艾伦望远镜阵列（ATA）和绿堤天文望远镜（Green Bank Telescope）于23日晚间二度观测这颗星球。

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