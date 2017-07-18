英国出“新钱”纪念简·奥斯汀

（联合早报网讯） 为纪念英国小说家简·奥斯汀（Jane Austen）逝世200周年，英国央行英格兰银行18日公布了印有这位女作家头像的新版10英镑面值塑料钞票设计图案。

新华社报道，英格兰银行行长马克·卡尼当天在温切斯特大教堂举行的发布会上公布了新钞设计图。奥斯汀1817年7月18日在英国汉普郡温切斯特逝世，葬于温切斯特大教堂。

这款新钞将采用与去年9月发行的首款塑料钞票相同的材质和防伪技术，定于今年9月开始正式流通。

除了钞票，由英国皇家造币厂设计、印有奥斯汀侧面半身像的新版2英镑硬币已开始少量流通，目前主要流通地集中在这位女作家出生和生活的汉普郡。

奥斯汀1775年出生，没上过学，终身未婚。她11岁在家人指导下开始写作，短短一生中写就六部小说，包括《理智与情感》《傲慢与偏见》《诺桑觉寺》《曼斯菲尔德庄园》《爱玛》和《劝导》。她在世期间匿名出版了四部小说，其中《傲慢与偏见》所获评价最高。

奥斯汀的小说展现了当时英国乡村中产阶级的日常生活和田园风光，一改英国18世纪“假浪漫主义”文学潮流，对19世纪现实主义小说的发展产生重要影响，在英国文学发展史上有承上启下的意义。

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