卡塔尔指阿联酋介入黑客攻击事件

（联合早报网讯） 卡塔尔政府17日指责阿联酋介入黑客攻击事件，阿联酋对此予以否认。

据半岛电视台等媒体报道，卡塔尔官方发表声明称，阿联酋动用黑客侵入卡塔尔通讯社的行为“违反国际法”，其行为“违反了海湾国家之间的共识”。

今年5月23日，卡塔尔通讯社旗下网站刊发了据称是卡塔尔埃米尔塔米姆表示支持伊朗、并批评美国和沙特阿拉伯的讲话。随后，卡塔尔政府表示卡通社遭黑客攻击，此事被认为是多国与卡塔尔断交的导火索。

本月16日，美国《华盛顿邮报》援引美国情报官员的话说，阿联酋多名政府官员曾讨论让黑客入侵卡塔尔通讯社的计划。据阿联酋《海湾时报》18日报道，阿联酋外长加尔贾什否认这一说法，批评《华盛顿邮报》的报道是“假新闻”。

加尔贾什还称，阿联酋正在与沙特、巴林和埃及商讨进一步制裁卡塔尔的措施。据埃及《金字塔报》18日报道，埃及取消了对卡塔尔公民的免签政策。

目前，沙特、阿联酋、巴林和埃及等国以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由与卡塔尔断交，并对卡塔尔实施禁运封锁。美国国务卿蒂勒森、法国外交部长勒德里昂等政要曾先后前往有关当事国访问，谋求化解危机，但各方分歧依旧。

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