美议员吁重启美国在亚太领导地位

（联合早报网讯） 美国国会议员认为，美国应该重启在亚洲地区的领导地位。

美国参议院的东亚、太平洋和国际网络安全政策外交附属委员会主席加德纳（Cory Gardner）周二在华盛顿说，亚洲对特朗普政府“利益攸关”。

据美国之音报道，加德纳当天在华盛顿智库战略与研究中心举办的南中国海年会上发表题为《重启美国在亚洲领导地位》的演讲时说：“最根本的问题是到底是由中国还是美国为我们的未来制定准则？”

加德纳说：“中国最近的行动造成了区域动荡，证明他们的崛起也许并不是那么‘和平’。所以，美国展示强大的领导力量非常急迫。通过展示美国的力量，宣扬美国的价值观，与我们的盟友站在一起，美国可以遏制中国最恶的意向。”

加德纳还说，把亚洲置于美国外交政策的最中心和最前沿就是“美国优先”的战略， 因为这决定了美国未来的国家安全和经济发展。

美国总统特朗普自竞选期间一直强调“美国优先”战略，令美国的亚洲和欧洲盟友担心，美国将放弃对世界的领导权。

加德纳表示，美国防长马蒂斯、国务卿蒂勒森、副总统彭斯在上任之初访问亚太地区，特朗普也准备参加美国－东南亚峰会、亚太经合组织会议和亚洲峰会，这都展示了美国对亚洲地区的重要承诺。但加德纳认为，仅仅露面还不够重新恢复美国在亚洲的领导地位，也不足以让多年来被忽略的亚洲盟友放心。

他指出，亚洲领导人现在很担心美国在亚洲的领导地位的衰落，而这样的担心有损美国的价值观以及国家利益。

他说，对美国而言，目前在亚洲最大的挑战是朝鲜的核项目。美国应采取各种措施，经济、外交甚至军事手段来迫使朝鲜放弃核武器项目。而南中国海危机是美国在亚洲面临的第二大挑战。南中国海危机是对美国领导地位以及美国决心的长期考验。

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