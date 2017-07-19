法总统下令度假“不能太远、太久”

（联合早报网讯） 据《环球时报》报道，法国内阁成员近日收到了史上“最严政府度假令”，只能在法国本土休假两周。

据法国VSD杂志17日报道，在高强度的选举、任命上岗和初期会议后，耗尽力气的法国新内阁成员今夏却只有两周时间“充电”，因为他们收到命令，规定度假时间必须定在8月10日至24日之间，且只能待在法国本土。

《巴黎竞赛画报》称，在国家仍处于“紧急状态”的当下，这个决定凸显出政府“不能让度假凌驾于政事之上”的目的。

政治公关专家热夫罗莱表示，部长的假期绝对是政府公关的一个重要筹码。随着时间和形势变化，部长假期对政府塑造形象、公关沟通的重要性将越来越强。

而与只是“做出榜样”的内阁成员相比，希望塑造勤勉工作形象的年轻总统马克龙则似乎要完全杜绝被狗仔队偷拍到在海滩度假的机会。据《观点报》17日透露，马克龙此次度假仅选择在巴黎近郊，位于凡尔赛附近的拉朗特纳行宫“暂休”数日。

报道称，马克龙此前原本打算在假期中“连轴干”，在助理和顾问极力劝说“第一夫人”布丽吉特后，才决定和家人出门几天。马克龙和布丽吉特在去年竞选前曾“意外”公布二人的海滩泳装照。舆论认为，上台前秀度假，上台后勤工作，马克龙的公关手法更显高明。

不过，马克龙上任以来在外交和内政上的努力似乎真为法国带来了积极成果。《费加罗报》18日称，根据最新“全球软实力30强”年度报告，法国首次超越美国和英国，从原来的排名第五跃升到第一。

该报告认为，法国荣登榜首肯定得益于马克龙的胜选。他所代表的亲欧中间派立场和焕发出的年轻活力为法国软实力大大加分。

法国网友也纷纷留言称，这是个令人欣慰的消息。法国应借助“马克龙效应”继续发力，在改革、反恐、申奥等领域实现法兰西的复兴和前进。

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