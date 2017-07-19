英国人因老年痴呆症 平均寿命增长停滞不前

（联合早报网讯） 英国一份新报告警告，由于老年痴呆症发病率上升等原因，英国人持续增长的平均寿命百年来首次停滞不前。

据英国《每日电讯报》18日报道，第一次世界大战以来，英国人的平均寿命每年都在稳步增长。在2010年以前，男性的平均寿命每3.5年增长一岁，女性则是每五年长一岁。而自2010年以来，女性的平均寿命每10年才长一岁，男性的这一周期也达到了六年之久。

该报告的作者、伦敦大学学院健康公平研究所所长马莫特指出，英国人平均寿命的增长几乎陷入停滞状态。再过不久，其平均寿命甚至可能会缩短，就像美国一样。

目前，英国男性的平均寿命是79岁，女性是82岁。马莫特说：“我很为这种停滞不前担心，我希望它能好转。试着研究一下为什么会发生这种事是一个紧迫的问题。”

该报告指出，老年痴呆症是英国人平均寿命增长停滞不前的罪魁祸首。老年痴呆症是80岁以上的女性和85岁以上的男性最常见的死亡原因。

2002年到2015年期间，老年痴呆症在英国男性和女性中的增长率分别是250%和175%。目前，英国有80万人罹患老年痴呆症。到2040年，这一数据预计将达到120万。

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