特朗普提名前驻华大使洪博培任驻俄大使

（联合早报网讯） 美国白宫18日宣布，总统特朗普提名前驻华大使、前犹他州州长洪博培出任美国驻俄罗斯大使。

关于洪博培将出任驻俄大使的消息早在今年3月就开始在美国媒体间流传，直到此时方尘埃落定。这一职位备受关注的原因即在于俄罗斯干涉2016年美国大选及特朗普的“通俄门”事件愈演愈烈。

白宫当天的声明称，特朗普宣布他有意提名前犹他州州长洪博培担任美国驻俄罗斯大使，并称洪博培是一名“出色的政治家、外交官和商人”。

现年57岁的共和党人洪博培，目前担任美国知名智库大西洋理事会的主席。他曾在2005年至2009年期间担任犹他州州长，2009年至2011年任美国驻华大使。此后，洪博培曾参与美国总统大选，但未获共和党提名。

按照相关程序，洪博培需要美国参议院投票通过才能正式出任驻俄大使。目前，美国参众两院及联邦调查局都在对俄干涉美国大选一事进行调查，洪博培的任命听证会料将会是舆论关注的焦点。

巧合的是，美国白宫当天也确认，特朗普与俄罗斯总统在本月7日的正式会晤之后还有一次私下谈话，时间是在当天的晚宴之时。两人通过一名俄罗斯翻译进行对话，而这次对话此前并未被美国官方公布。

白宫方面称，这不是一次正式对话，也不是所谓的第二次会晤，而是特朗普在晚宴时作为美国总统与其他世界领导人的互动。

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