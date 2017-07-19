伊朗称将对美新制裁报复

（联合早报网讯） 美国财政部和国务院18日宣布，对18个伊朗个人和实体实施制裁，伊朗回应称，将不计一切代价进行报复。

据新华社报道，美国财政部在一份声明中说，五名个人和七家实体因涉嫌支持伊朗军方或伊朗伊斯兰革命卫队而受到制裁。此外，一家总部设在伊朗的跨国犯罪集团和三名相关人员也受到制裁。美国国务院当天还将涉嫌参与伊朗弹道导弹计划的两家伊朗机构列入黑名单。

针对美国宣布对伊朗采取新的制裁措施，伊朗当天予以回击，称美国的制裁“非法”且“毫无价值”，并表示要不计一切代价进行报复，对部分美国个人和实体实施制裁。

伊朗外长扎里夫当天谴责特朗普政府在不遵守伊核协议的前提下对伊朗实施制裁，并表示将于21日在奥地利维也纳的伊核会谈中对此进行申诉。

伊朗伊斯兰革命卫队高级官员哈吉扎德当天也回应说：“美国人想要削弱伊斯兰政权的能力和力量，我们建议对美国进行报复，不管以多惨重的代价。”

据称，哈吉扎德日前透露，伊朗已经建成第三座地下弹道导弹工厂，并将继续推进弹道导弹研发项目。

路透社评论指出，这一进展预计会加剧伊朗与美国的紧张关系。此外，海湾国家和以色列也曾对伊朗弹道导弹项目表示担忧，认为会威胁地区安全。

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