全球软实力排名 法居首美下滑

（联合早报网讯） 英国波特兰公关公司联合美国南加州大学共同发布了2017年全球软实力研究报告，法国首次超过美国和英国，跃居全球软实力排行榜之首。

报告显示，中国影响力上升，从去年的第28名稳步上升到第25名，而美国从第一名降至第三名。法国则超过美英，跃居全球软实力排行榜之首。法国媒体称，这是自该排名2015年发布以来，美国的首次下滑。

法国国际广播电台援引法新社报道称，靠着高人气的新总统马克龙助力，法国2017年出现大跃进，超过美国和英国，跃居全球软实力排行榜之冠。

据报道，在全球“软实力30强”调查报告中，法国从2016年排名第五，快速窜升至排行榜榜首，部分原因是由于中间派马克龙5月当选总统。

调查报告指出，法国的强大实力奠基在于庞大的外交网络。马克龙长久以来一直倡议合作与统合，预期法国的全球参与及影响力与日俱增，毫无不合理。

软实力是相对于国内生产总值、城市基础设施等硬实力而言的，是指一个城市的文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和感召力的因素。

这项调查利用25个国家的民调和数据资料，评估各国影响力。考量因素包括各国吸引游客观光、外国学生至其大学就读以及文化魅力等。

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