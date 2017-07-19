韩政府五年施政规划确立韩朝关系发展蓝图

（联合早报网讯） 据韩联社报道，韩国政府18日发表包含未来五年施政方向和工作计划的“国政运营五年规划”，并公开文在寅政府的韩朝关系发展蓝图。

根据规划，政府将努力重启韩朝交流，营造半岛和平氛围，若朝核问题取得进展，就将重启韩朝经济合作项目，为实现“半岛经济统一”铺路。

如果条件成熟，即朝核问题取得进展，政府还将推进举行韩朝高级别会谈，就韩朝间面临的各种问题全面进行讨论。

在民间交流方面，政府计划在不损害对朝制裁框架的范围内灵活放开民间交流。政府还计划支持朝鲜代表团参加平昌冬奥会，打造一届和平奥运。

另外，若朝核问题取得进展，政府就会推进重启开城工业园区、金刚山旅游等韩朝经济合作项目。

根据规划，政府把半岛划分为三大块——东海圈、西海圈和非军事区（DMZ）进行开发，打造对接朝鲜的经济带，让其发展成为东北亚地区经济合作枢纽。具体来看，政府将把东海圈打造成“能源、资源经济带”，把西海圈打造成“产业、物流、交通经济带”，把非军事区打造成“生态、和平安全旅游带”等。

为了推动韩朝接壤地区发展，韩方将携手朝方把该地区指定为“统一经济特区”，并设立“韩朝共同管理委员会”。政府还决定重新谋求推进2007年韩朝《10·4共同宣言》中提到的设立“西海和平合作特别地带”的方案。

政府计划通过这些过程，建立韩朝民众共享的生活圈，为实现半岛统一打下基础。

政府方面表示，如果重启韩朝经济合作项目，不仅为实现半岛统一营造有利条件，还将有助于创造就业岗位和促进经济增长。然而，若朝鲜不作回应，政府落实上述构想便寸步难行，且若朝核问题无进展，则将无法获得国内外舆论支持。

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