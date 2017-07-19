青瓦台翻出前总统朴槿惠新“罪证”

（联合早报网讯） 韩国总统府青瓦台一名官员17日说，青瓦台一间办公室又发现前政府时期的大量文件，可能成为前总统朴槿惠的新罪证。这批文件经过分类后，将被送与调查委员会和检方。

青瓦台发言人朴洙贤当天在记者会上表示，这批文件共有1361份，在总统政务秘书办公室一个文件柜中被发现。

据朴洙贤透露，这批文件主要是2015年3月至2016年11月期间，朴槿惠政府首席秘书每周例会的资料。据悉，这批文件中的254份已被审阅，其中一些文件含有前青瓦台幕僚长金淇春的非法指示内容。金淇春已因涉嫌参与制定“文化界黑名单”被捕。

朴洙贤说:“这些文件与三星集团和‘文化界黑名单’有关。”

三星集团实际控制人、三星电子有限公司副会长李在镕因牵涉朴槿惠“亲信干政”案，已于今年2月被捕。检方指认，三星集团在李在镕指示下，向朴槿惠“亲信”崔顺实一家和崔顺实控制的多个实体提供430亿韩元贿赂，以换取朴槿惠对自己继承公司经营权的支持。

朴洙贤同时表示，这批文件还包含金淇春利用媒体处理一些敏感事件的内容。这些敏感事件包括“岁月”号沉船事件以及备受争议的日韩“慰安妇”协议等。

这并非韩国新政府首次翻出朴槿惠时期的“问题文件”。本月14日，青瓦台在重新安排民政秘书办公室过程中，发现前政府留下的300多份文件，其中也包括三星集团经营权继承相关内容。

朴槿惠原定本月10日出庭受审，与李在镕当庭对质。但朴槿惠以左脚受伤为由缺席，当庭对质未能实现。

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