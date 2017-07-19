日本人很少戴墨镜 原来怕被当黑道

（联合早报网讯）日本夏天经常艳阳高照，但放眼望去除了外国人，很少有日本人会在大太阳下戴太阳眼镜，这是为什么？不戴的原因有很多种，但主因大都认为戴太阳眼镜形象不好。

中央社报道，日本女生防止紫外线的方式，大多是用阳伞取代太阳眼镜，或是戴上渔夫帽；不过多数人是没撑伞也没戴太阳眼镜。

太阳眼镜作为时尚配件，受到欧美国家人士喜爱。不过在日本，太阳眼镜也常出现在形象负面的黑道人士脸上，加上日本人闻黑道色变，不论是租屋、办手机、银行开户等，都需要签署一张自己与“暴力团体”无关的证明，连带影响太阳眼镜的社会观感。

日本女生高桥表示，她本身不常戴太阳眼镜，从以前开始在正式的场合，就不太适合戴帽子和太阳眼镜，因为给人有点失礼的感觉。

她说，可能是这样的文化造成日本人不太习惯戴太阳眼镜。

一名日本女生说，戴太阳眼镜给人有点可怕的感觉，“因为戴太阳眼镜会让人觉得，有点像不良少女或黑道”。

另一个女生则说，戴上太阳眼镜后，外观上给人感觉形象不太好，也看不清楚东西的颜色，加上携带很麻烦，所以自己一般时候不会戴。

不过，她也说，如果太阳真的太强，例如到海边去时，她才会戴上太阳眼镜。

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